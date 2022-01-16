"Надеялись, что замерзнет": в Одессе возле пункта обогрева неизвестные бросили в мусорный бак женщину

"Надеялись, что замерзнет": в Одессе возле пункта обогрева неизвестные бросили в мусорный бак женщину

Женщину госпитализировали медики.

В центре Одессы неизвестные бросили в мусорный бак пожилую женщину. Контейнер подкатили к пункту обогрева.

Об этом в Facebook сообщил пастор местной протестантской миссии Федор Герасимов.

Женщину обнаружили в 3 часа ночи. Пастор считает, что это сделали намеренно для того, чтобы вызвать резонанс, мол, у пункта обогрева нашли мертвую женщину.

"Есть люди, у которых ничего святого нет. Что эти люди думали? Что она замерзнет, и потом чтобы был резонанс, что возле пункта обогрева в мусорном баке нашли мертвую замерзшую бабушку. Я хочу сказать тем людям: побойтесь Бога. Есть справедливый судья, который может рассудить и наказать", – сказал Герасимов.

Пожилую женщину госпитализировали.

Кадр с видео Федора Герасимова

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