"Надеялись, что замерзнет": в Одессе возле пункта обогрева неизвестные бросили в мусорный бак женщину

Женщину госпитализировали медики.
В центре Одессы неизвестные бросили в мусорный бак пожилую женщину. Контейнер подкатили к пункту обогрева.
Об этом в Facebook сообщил пастор местной протестантской миссии Федор Герасимов.
Женщину обнаружили в 3 часа ночи. Пастор считает, что это сделали намеренно для того, чтобы вызвать резонанс, мол, у пункта обогрева нашли мертвую женщину.
"Есть люди, у которых ничего святого нет. Что эти люди думали? Что она замерзнет, и потом чтобы был резонанс, что возле пункта обогрева в мусорном баке нашли мертвую замерзшую бабушку. Я хочу сказать тем людям: побойтесь Бога. Есть справедливый судья, который может рассудить и наказать", – сказал Герасимов.
Пожилую женщину госпитализировали.
Читайте также:
- Вышла из школьного автобуса и исчезла: на Днепропетровщине полиция и волонтеры ищут 12-летнюю девочку
- "У него было синее лицо и руки": на Хмельнитчине мужчину с собакой насмерть засыпало тоннами навоза из неуправляемой фуры
- В Украине остаются без света 67 населенных пунктов: где самая сложная ситуация