Надеялся, что "решают": детали задержания одесского военкома Борисова

После того, как ДБР объявило подозрение Евгению Борисову, его двое суток никто не мог найти.

Вчера, 24 июля, эксвоенком задержали чуть ли не в 50 метрах от здания Главного управления ДБР в Киеве. После исчезновения Борисова некоторые написали, что он бежал за границу. Эти люди были очень близки к истине.

Об этом в своем телеграмме написал журналист Игорь Мосейчук.

Дело в том, что два дня до задержания Борисов находился не в Киеве, а на самом Юге Одесской области в районе Рени, где проводил встречи почти со всеми военными руководителями и правоохранителями Южного региона. Из-за них он пытался "решить" свои проблемы.

"Для Борисова не было никаких проблем с Юга Одесщины пересечь границу и отправиться в Испанию, но он до последнего верил, что нарушает, и на этом погорел", — сказал Мосийчук.

Силовики, ссылаясь на заместителя Генпрокурора, одессита Дмитрия Вербицкого, с которым Борисов давно был знаком лично, пообещали: если он сдастся сам, его не арестуют, а в суде все это "решают".

С момента появления журналиста Михаила Ткача возле его имения в Марбелье, этот кейс постоянно находился под личным контролем главы ОП Андрея Ермака. На нем делал политику президент.

"Его вывезли в военном авто на Киев и Борисов пошел сдаваться в ДБР на подходе к которому его и задержали сотрудники, которых ранее предупредили те, кто обещал "решить", — рассказал Мосийчук.

По словам журналиста, теперь, когда Борисов задержан и, скорее всего, будет помещен в СИЗО без права на залог, возникает несколько вопросов.

"Прежде всего, по безопасности самого Борисова, который является носителем информации о многих топ-коррупционерах, с которыми он делился и чьих деток "отмазывал" от службы в ВСУ. Во вторых, что делать с силовиками, которые встречались с Борисовым, когда его искали чуть ли не все и вся", — сказал Мосийчук.

Он подчеркнул: есть надежда на то, что подобных задержаний станет больше. "Без надежды надеюсь… на массовые аресты", – подытожил он.

Что известно о деле Борисова

В конце апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждал, что начальник Одесского военкомата Евгений Борисов якобы получил финансовую выгоду из возможной незаконной деятельности.

Утверждалось, что это позволило ему приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тыс. евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро. Более того, речь шла о том, что Борисов в конце прошлого года выезжал в Испанию отдыхать на элитный курорт.

Так, экс-руководитель Одесского регионального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов установил рекорд незаконного обогащения: присвоил 188 миллионов гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал уволить так называемого одесского военкома.

Впоследствии ДБР задержало Борисова. Ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы. Бывший чиновник пытался уйти от следствия, в то же время он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей и т.п., местонахождение.

Евгению Борисову грозит до 10 лет тюрьмы.

Читайте также: