Мариупольцы смело демонстрируют свое отношение к российским оккупантам. Так, Николай Ишков приехал во временно оккупированный Мариуполь, где его встретили не "хлебом и солью", а ударом ломом по голове.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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Как сообщают курские паблики, Ишков попал в больницу с сотрясением мозга. Нападавших не задержали. Кем были нападающие и почему Ишкову прилетело по голове – не отмечается.

"Сам россиянин заявил, что это сделали "ждуны". Так он назвал мариупольцев, ожидающих возвращения города в Украину", – говорится в сообщении.

Известно, что политик в 2022 году баллотировался в городские депутаты Курска от партии "Справедливая Россия", однако снял свою кандидатуру. Впоследствии Ишков переквалифицировался в активиста и ездит по оккупированным территориям.

"Теперь, пожалуй, не будет", – заключают в горсовете.

Напомним, россияне на временно оккупированных территориях Луганской области начали обучение коллаборантов. Они будут овладевать "государственным делом".

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