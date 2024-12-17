Надежда умирает последней: "Азов" показал эффектные кадры работы по технике и пехоте врага (видео)

Россиянам не удастся ни убежать, ни укрыться от наших воинов.

Бойцы "Азова" отработали по баге и броневику, которые ехали на штурм позиций Сил обороны на Торецком направлении. Машины подрывались на минах, получали FPV-дроны в лоб и теряли по дороге десант, который в отчаянии умолял подождать их.

Об этом пишет "Азов".

Остатки вражеской пехоты рассредоточились по развалинам, где на них начали охоту ударные БпЛА.

"Нехватка бронированной техники заставляет окупантов ехать в атаку на всем, что имеет четыре, или даже два колеса. Такая тактика кратно увеличивает шансы для россиян быть ликвидированными", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро 17 декабря составили 765 110 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1 600 захватчиков.

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