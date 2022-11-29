Надежду оборвал тест ДНК: трагическая история убитого оккупантами детского писателя Владимира Вакуленко с Харьковщины

Российские оккупанты во время оккупации Харьковской области убили детского писателя Владимира Вакуленко. Его гибель смогли установить только благодаря ДНК.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Россияне убили детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации Харьковской области. Мать писателя подтвердила полученные результаты экспертизы ДНК. До этого у родителей была надежда, что россияне забрали Владимира в плен во время оккупации Харьковщины, он жив и скоро вернется. Однако в настоящее время идентифицировали его тело в массовом захоронении в Изюме.

Забрали на допрос вместе с сыном

К Владимиру Вакуленко россияне пришли с обысками в марте. Он жил с отцом на сыном Виталием, который имеет расстройство аутичного спектра.

Владимира с неговорящим сыном забрали на допрос, но вечером вернули. Писатель не скрывал от оккупантов своей проукраинской позиции. Все годы войны он волонтерил, помогал военным, до этого был участником Революции Достоинства, писал книги и сказки для детей. Самое дорогое, что было в их доме, это флаги с Майдана.

Один из местных жителей села Капитолевка на Владимира донес россиянам. Он чувствовал, что за ним придут вторично. Владимир писал дневник и накануне своего похищения дописал его и спрятал.

23 марта он поставил точку в своем дневнике и вместе с отцом в саду закопал дневник.

"Он сказал: "Бать, как придут наши, отдай", – рассказывают родные.

Освобождение Харьковщины и эксгумация тел убитых оккупантами жителей

Наши пришли через 6 месяцев. Харьковщину деоккупировали и начали находить массовые захоронения в Изюме. Номера из крестов на массовых захоронениях в журнал записывал сотрудник единственного ритуального бюро, занимавшегося погребениями в Изюме. Там есть запись, что Владимир Вакуленко похоронен под номером 319.

Однако когда эксгумировали 447 тел, в прокуратуре сообщили, что под номером 319 нет тела Владимира. Под номеном 319 было эксгумировано тело женщины.

В журнале было много несоответствий. Были пустые могилы, а были такие, где находили сразу два или три тела. Все они были в таком состоянии, что опознать их можно было только по экспертизе ДНК. Все это время пока продолжались исследования, мать писателя Елена надеялась, что россияне забрали Владимира с собой в плен. Но вчера вечером со звонком следователя эта надежда оборвалась. Тело Владимира Вакуленко идентифицировано. Он был похоронен под номером 319.

Чувствовал, что не переживет оккупацию

Мать Владимира Елена пытается держаться. Сейчас она заботится о больном сыне Владимире Вакуленко. Виталию 14. Отец Владимира себя очень плохо чувствует. Он не ходит и не с кем не общается. Владимир Григорьевич говорил, что Володя чувствовал, что не переживет оккупацию. Но даже зная об опасности лично для него – последняя фраза в его дневнике была "Все будет Украина. Я верю в победу".

У дневника Владимира Вакуленко 38 листов. Это важный исторический документ об оккупации Харьковщины и о российско — украинской войне.

Поддержать сегодня родителей Владимира Вакуленко, его сына, а также помочь собрать средства, необходимые для захоронения, можно по этим реквизитам маме Владимира:

Елена Игнатенко 5167 8032 1361 5029 Карта Ощадбанк.

Автор: Ирина Маркевич ТСН 1+1.

Рашисты убили детского писателя

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