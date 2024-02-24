Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Надежное и смертоносное оружие": Буданов о преимуществах украинского дрона "Сыч"

Дата публикации
Просмотры
917
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
"Надежное и смертоносное оружие": Буданов о преимуществах украинского дрона "Сыч"

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов/Скриншот / Фото: скриншот с видео

У нашей разработки есть немало преимуществ.

Украинский ударно-разведывательный БПЛА "Сыч" уже длительное время применяется нашими защитниками. Он является надежным и эффективным против врага.

Об этом рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в комментарии канала "Мы Украина".

"Беспилотная система "Сыч" используется нами уже достаточно длительный промежуток времени. Она показала себя как надежное и смертоносное оружие", – отметил глава украинской разведки.

Как отметил Буданов, "Сычи" предназначены для огневого поражения точечных целей: бронетехники, небольших фортификационных сооружений и групп личного состава врага.

"Чем больше высокотехнологичного вооружения, тем меньше будет потерь. Благодарен всем, кто этим сбором помогает ускорять нашу победу", – резюмировал Кирилл Буданов.

Напомним, Буданов предположил, может ли Путин заменить командующего армией РФ.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация