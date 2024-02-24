"Надежное и смертоносное оружие": Буданов о преимуществах украинского дрона "Сыч"

Украинский ударно-разведывательный БПЛА "Сыч" уже длительное время применяется нашими защитниками. Он является надежным и эффективным против врага.

Об этом рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в комментарии канала "Мы Украина".



"Беспилотная система "Сыч" используется нами уже достаточно длительный промежуток времени. Она показала себя как надежное и смертоносное оружие", – отметил глава украинской разведки.



Как отметил Буданов, "Сычи" предназначены для огневого поражения точечных целей: бронетехники, небольших фортификационных сооружений и групп личного состава врага.



"Чем больше высокотехнологичного вооружения, тем меньше будет потерь. Благодарен всем, кто этим сбором помогает ускорять нашу победу", – резюмировал Кирилл Буданов.

Напомним, Буданов предположил, может ли Путин заменить командующего армией РФ.

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