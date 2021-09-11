"Надежное решение": в поезде "Ивано-Франковск-Полтава" неисправную лампу починили пластырем от мозолей

Лампу прикрепили к потолку с помощью подручных средств.

В поезде сообщением "Ивано-Франковск-Полтава" пассажиры заметили неординарное решение проблемы с неприкрученою лампой. Ее прилепили к потолку медицинским пластырем от мозолей.

Об этом сообщают в соцсети.

"Муж ехал из Львова поездом №150 и заметил над своим местом вот такое неординарное, я бы даже сказала, креативное решение. Лампа (кстати, рабочая) была надежно прикреплена к потолку с помощью медицинского пластыря", — написала жена пассажира поезда Дарья Мазур.

Пользователи Сети предположили, что так прикрутить лампу могли скорее всего пассажиры.

Лампа и шторы, то такое! А вот когда машинисты электричек просят у вас скотч, а потом что-то им закрепляют под вагоном, вот уже как-то стремно становится.

Это все из-за отсутствия запчастей. Вагон выпускать таки надо.

Я давно беру с собой в дорогу мультитул и скотч — выручают почти в каждой поездке. Конечно, можно позвать проводника и пожаловаться на неисправность, но иногда легче самостоятельно починить. Как-то в купе был настолько разболтанный замок, без инструмента просто нельзя было его открыть.

Скотч — самое полезное получения цивилизации после колеса.

Мы когда-то в таком самолете летели.

В "Укрзалізниці" сообщение женщины заметили и отреагировали.

"Просим Вас предоставить более подробную информацию о поездке, а именно: маршрут, номер вагона, номер места и дату отправления в личные сообщения, чтобы мы могли предоставить Вам обратную связь после разрешения ситуации", — обратились к автору сообщению представители "Укрзалізниці" .

Напомним, что в Украине пассажиры вагонов "Укрзалізниці" испытали новые вакуумные туалеты. И оказались более чем удивлены. Все дело в том, что при сливе воды санузел выдает очень неприятный звук.

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