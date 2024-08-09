"Надо 100 раз встретиться и с уважением за все объяснить, почему нужно больше": Ермак о помощи партнеров

Если для того, чтобы изменить мнение партнеров, в частности, по снятию ограничений с Украины с возможности наносить ответные удары по территории РФ, а также другим вопросам, нужно неонократно встретиться, объяснить, с уважением, как к людям, которые уже помогли, это нужно делать.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Европейской правде".

Движение в сторону того, чтобы ключевые партнеры Украины стали помогать происходящему. Однако по многим вопросам еще предстоит работать.

"Как можно сегодня говорить о каких-то ограничениях, когда российская ракета прилетает в "Охматдет", где лечат больных онкологией детишек? Какие могут быть ограничения по ответу? Как минимум. Но очень важно признавать: если бы не помощь партнеров, прежде всего США, в нас бы была, мягко говоря, совсем другая ситуация сегодня. Нужно с уважением к этому относиться. уважением, как к людям, которые уже помогли, это нужно делать", — отметил Ермак.

Он также добавил, что все звенья по переговорам с Западом должны работать на результат.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине важно сохранить жизнь своих граждан, однако это не означает готовность уступить пользу России 30% своей территории. В то же время, он также согласился, что сила дипломатии может помочь в урегулировании войны.

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