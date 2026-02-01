Надо было готовиться к зиме раньше: Жорин высказался о перекрывании дорог из-за отсутствия отопления.

Жорин критикует перекрытие дорог и нападения на коммунальщиков

Перекрывание дорог, в частности, в Киеве из-за отсутствия света, а также конфликты с электриками и работниками коммунальных служб лишь усугубляют кризис и создают дополнительные трудности для обычных людей.

Об этом сказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

В своем сообщении Жорин заявил, что не понимает цели подобных действий, ведь они лишь усугубляют кризис и создают дополнительные трудности для обычных людей.

Он признал, что государство должно было гораздо раньше и системнее готовиться к зиме в условиях поврежденной энергетической инфраструктуры, а также отметил недопустимость злоупотреблений и хищений средств в этой сфере.

«Сразу отвечаю на будущие комментарии: да, нужно было готовиться к зиме с разбаженной энергетикой гораздо раньше и более системно. И не воровать деньги на этом», — написал военный.

В то же время Жорин подчеркнул, что агрессивные акции протеста не решают проблемы, а наоборот могут привести к еще большему коллапсу и ухудшению ситуации с электроснабжением.

По его словам, вместо нападений на коммунальщиков и блокировки дорог необходимо искать конструктивные способы воздействия и контроля над действиями ответственных органов.

Напомним, в Киеве жители чуть не заблокировали магистраль из-за отключения света. Киевляне перекрыли Харьковское шоссе. Однако «после общения с сотрудниками полиции движение автотранспорта было возобновлено», пояснили ТСН.ua в полиции Киева.

Между тем , Одесса оказалась в ледовом плену. Город превратился в каток.

Гололедица не пощадила никого — под тяжестью льда рвутся даже ветки деревьев.

Ранее в Винницкой области из-за отключения света избили руководителя электросетей.

В ходе акции протеста, связанной с отключением света, местные жители избили руководителя регионального электроснабжающего предприятия.