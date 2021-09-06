"Надо ехать жить в Африку": в Херсоне уже начали присылать платежки за отопление (фото)

Горожане по желанию смогут оплачивать рекомендуемые суммы за услуги наперед.

Херсонская ТЭЦ рекомендует своим потребителям заплатить за отопление уже с июля.

Платежку с таким интересным предложением получил херсонец Антон Ефанов.

"Оказывается, что Херсонская ТЭЦ начала отопление, начиная с июля, только в июне не обогревали — потому и холодно было. И еще вопрос — если оплата за тепло заранее, то, наверное, можно тепло сейчас набрать в канистры или бочки, в худшем случае в банки закатать", — написал мужчина на своей странице в Facebook.

Фото: Антон Ефанов\Facebook

Пользователи Сети отреагировали на публикацию:

Надо ехать жить в Африку. Там никаких ТЭЦ нет

В нашей стране платить за коммунальные услуги заранее — очень плохая примета

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В Херсонской ТЭЦ позже объяснили, что платежки — это предоплата и платить необязательно. Дело в том, что ТЭЦ просит заплатить уже сейчас аванс, чтобы была возможность закупить газ.

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"В августе этого года наши абоненты получили платежки со строкой рекомендованного платежа. Не для всех это начисление за тепловую энергию было полностью понятным, поэтому мы решили дать более подробные объяснения. Инициатива авансового платежа была введена для обеспечения закупки энергоносителей на осенне—зимний период 2021- 2022 в условиях рынка природного газа после отмены ПСО (по новым договорам предприятия топливно — энергетического комплекса проводят закупку голубого топлива при полной подписки или банковской гарантии)", — написали в предприятии.

Напомним, министр развития общин Алексей Чернышев заявил в "Сніданку з 1+1 ", что Украина готова к началу отопительного сезона на 80%. По его словам, уровень подготовки соответствует плановым показателям. Именно поэтому отопительный сезон должен стартовать вовремя. Также министр отметил, что тарифы для населения повышаться не будут.

Как сообщалось, украинцы задолжали за коммуналку более 66 млрд гривен. Больше всего не выплачено за природный газ — это почти 25 млрд грн. За тепло и воду — более 21 млрд грн.

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