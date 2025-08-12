- Дата публикации
"Надо еще немного времени": Зеленский о том, что не будет "сдаваться" в войне
Владимир Зеленский заявил, что Украина уже выстояла в войне за независимость — нужно только время, чтобы нас не сломали.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для завершения войны необходимо стоять на собственной правде, не сдавая самое главное – свободу и независимость.
Об этом он заявил 12 августа на форуме «Молодь тут».
«Безусловно, делать все, чтобы эта война закончилась. И есть вещи, которые есть у тебя в сердце. Есть вещи, которые есть у тебя в Конституции», — заметил Зеленский.
Также он добавил, что нельзя сдаваться в этой войне. Потому что, как бы сложно ни было, «война эта — за независимость Украины».
«И мало кто понимает — эту войну за независимость Украина уже выстояла. Надо еще немного время, чтобы нас не сломали. Кто угодно», – заявил Владимир Зеленский.
Напомним, во время форума «Молодь тут» Владимир Зеленский анонсировал встречу с Трампом и Путиным.
Также он добавил, что президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин во время их встречи на Аляске ничего про Украину без ее участия принять не могут.