"У меня для вас х**вые новости!": военный ВСУ на Курщине пообщался с женщинами-мародерками (видео)

Россиянам абсолютно безразлично, у кого красть.

Так, наши военные в Курской области встретили женщин, которые вывозили вещи своих бывших соседей, эвакуировавшихся из региона. Мол, а что делать? Надо же, жалуются отчаянные гражданки РФ, как-то жить.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Как иронически подчеркнул журналист, местные жители охотно "освобождают" "добровольно эвакуировавшихся" соседей от "лишних" пожитков.

"Время украинской полиции навести там порядок, пока они друг друга полностью не обокрали и не убили", – подчеркнул он.

Украинские военные на Курщине встретили женщин-мародерок

Диалог военного с гражданскими россиянами

– Слава Украине! Не знаете? Документы! Фамилия? Что это вы тянете, Татьяна Николаевна? Мародерите?

– А что делать? Надо как-то жить!

– Где вы живете? Прописку не вижу... Есть что сказать украинскому народу?

– ...(молча вздыхают)

– Вы виноваты, у меня для вас х**вые новости, девушки. Вы пи***ц как виноваты!

– Пи***ц вообще...

– Ладно, выжить вам...

Напомним, командование Десантно-штурмовых войск ВСУ обнародовало видео начала операции в Курской области. По словам десантников, тщательная подготовка, планирование, внезапность и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции.

Читайте также: