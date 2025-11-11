Надо ли кипятить воду из бюветов: эксперт раскрыл правду о качестве

Бювет с водой / © ТСН

В Киеве бюветы появились как безопасная альтернатива централизованному снабжению после аварии на Чернобыльской АЭС, но до сих пор идут споры о необходимости кипячения воды. На самом же деле артезианская вода из глубоких слоев защищена природными фильтрами и является безопасной для потребления сырой.

Об этом рассказал гидрогеолог, директор научно-производственного предприятия «Спецводгео» Александр Терентьев, сообщает «Главком».

Как объяснил Терентьев, основными источниками питьевой воды являются реки, озера и водохранилища. Воду из них следует кипятить.

«Перед тем, как попасть в водопроводную сеть, вода очищается — как механическим способом, так и химическим, с помощью того же хлора. Поэтому ее действительно лучше кипятить», — отметил гидрогеолог.

Эксперт уточнил, что качество воды из природных источников, колодцев и скважин может существенно отличаться. Колодцы обычно берут воду из верхних слоев почвы, которые легко загрязняются удобрениями и пестицидами, тогда как артезианские скважины достигают глубины от 30 до нескольких сотен метров и имеют естественную защиту благодаря песчаным, глиняным и грунтовым слоям. Именно поэтому такая вода считается самой чистой и безопасной для потребления без кипячения.

«Артезианская вода защищена от поверхностных загрязнений несколькими грунтовыми, песочными, глиняными, песчаными слоями, которые являются естественными фильтрами. Поэтому мне не совсем понятно, почему такая вода кем-то считается грязной и непригодной для питья в сыром (то есть некипяченом) виде. Кстати, в Киеве бюветы как альтернатива водопроводному водоснабжению массово начали создаваться после катастрофы на Чернобыльской АЭС», — отметил Терентьев.

В Киеве сейчас действуют два типа артезианских скважин: из Сеноманского горизонта, который расположен на глубине 60-150 м, и из Юрского — от 170 до 350 м. Вода из Сеноманского слоя имеет характерный запах аммиака, который исчезает через несколько часов — это природная особенность, а не свидетельство загрязнения.

«А насчет сероводорода — его много, например, в артезианских скважинах в Хмельницкой области. Он даже полезен — растворенный в воде камни в почках растворяет», — добавил специалист.

К слову, в сентябре эксперт по ЖКХ Олег Попенко сообщил о плохой ситуации с питьевой водой в Украине. С начала 2025 года было исследовано более 700 тыс. проб воды: из них более 23 тыс. проб из централизованного водоснабжения не соответствовали санитарным нормам. Также не соответствовали нормам 1190 проб из нецентрализованных источников. Эксперт считает, что пить эту воду и использовать ее для приготовления пищи иногда может быть опасно.