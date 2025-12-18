Надо ли освящать дом или квартиру: священник ответил

Священник / © pexels.com

Известный священник-блогер Алексей Филюк рассказал, надо ли освящать дом или квартиру. Он отметил, что совместная молитва с духовником помогает Богу «поселиться в доме» и оберегать его жителей от бед.

Об этом говорится в видео на Instagram-странице Филюка.

«Благословлять дом, молиться в доме — это нормально, это благословенно. Без Бога — ни к порогу. Сколько есть чудесных случаев, где люди искренне с верой молятся, живут по слову Божьему — Господь их бережет и их дом бережет, и их семьи бережет. И благословенна та семья, где идет молитва, где вместе встают к столу — молятся, где заселяются в дом — молятся, зовут священника. Священник приходит, все вместе и поселяется Господь в этом доме», — рассказал священнослужитель.

По его словам, освящать свое жилье можно и нужно.

«Сначало, если люди заселились в новый дом, освящается дом, благословляется, молитва. Это красиво, это нормально. А что, жить, как медведи в лесу? Да нормально по-христиански живем. А в городах приглашают священников и священники освящают квартиры. И это нормально. Поэтому выбор за вами. Я никого ни к чему не принуждаю, но можно и нужно святить дом», — рассказал Филюк.

