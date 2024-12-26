"Надо на фронт вас, может зд**нете быстрее": во Львове учитель физики обругал учеников (видео)

Педагогу объявили выговор и отстранили от работы с детьми.
Во Львове учитель физики и лаборант обидел учеников нецензурной бранью и заявил, что их нужно отправить на фронт, чтобы они "быстрее сд**ли".
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале " РОДИТЕЛИ SOS ".
Инцидент произошел в ноябре в средней общеобразовательной школе №30 Львова.
"Нужно на фронт вас, на передовую. Поняли? Может там сдохнете побыстрее. Дураки, надоело! Д*били, ко*ченые", — сказал учитель.
Начальник управления образования департамента развития Львовского городского совета Андрей Закалюк заявил, что для выяснения обстоятельств была создана специальная комиссия. По его словам, лаборант отстранен от работы с детьми – ему объявлен выговор.
Закалюк рассказал, что во время урока ученики 9 класса нарушили правила техники безопасности на уроке физики, что могло привести к повреждению их здоровья. Это, как объяснил работник, и спровоцировало его к таким словам.
"К сожалению, работник школы допустил недопустимое поведение, позволив себе оскорбительные высказывания в адрес учеников. Такое поведение не соответствует нашим ценностям, и неприемлемо. Лаборант отстранен от работы с детьми, ему объявлен выговор, и он больше не будет занимать свой пост", – говорит начальник управления образования
Педагог призвал всех – педагогов, родителей и учеников – сделать выводы из этой ситуации и помнить об уважении, толерантности и ответственности со всех сторон.
Лаборант не является уклонистом
Андрей Закалюк опроверг распространенные в сети слухи, что якобы лаборант устроился на работу в школу во избежание мобилизации.
"Информация о том, что мужчина уклоняется от прохождения военной службы, которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности, ведь работник является пенсионного возраста и давно не подлежит мобилизации", – заверил он.
Образовательная омбудсменка Надежда Лещик отреагировала на инцидент и заявила, что подготовила обращение в полицию и запрос на управление образования по поводу обстоятельств случая и предоставления всех документов.
Напомним, что на Волыни 25-летнего учителя лицея подозревают в развращении школьника.
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