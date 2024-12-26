"Надо на фронт вас, может зд**нете быстрее": во Львове учитель физики обругал учеников (видео)

Педагогу объявили выговор и отстранили от работы с детьми.

Во Львове учитель физики и лаборант обидел учеников нецензурной бранью и заявил, что их нужно отправить на фронт, чтобы они "быстрее сд**ли".

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале " РОДИТЕЛИ SOS ".

Инцидент произошел в ноябре в средней общеобразовательной школе №30 Львова.

"Нужно на фронт вас, на передовую. Поняли? Может там сдохнете побыстрее. Дураки, надоело! Д*били, ко*ченые", — сказал учитель.

Во Львове учитель обозвал учеников и пожелал им отправиться на фронт

Начальник управления образования департамента развития Львовского городского совета Андрей Закалюк заявил, что для выяснения обстоятельств была создана специальная комиссия. По его словам, лаборант отстранен от работы с детьми – ему объявлен выговор.

Закалюк рассказал, что во время урока ученики 9 класса нарушили правила техники безопасности на уроке физики, что могло привести к повреждению их здоровья. Это, как объяснил работник, и спровоцировало его к таким словам.

"К сожалению, работник школы допустил недопустимое поведение, позволив себе оскорбительные высказывания в адрес учеников. Такое поведение не соответствует нашим ценностям, и неприемлемо. Лаборант отстранен от работы с детьми, ему объявлен выговор, и он больше не будет занимать свой пост", – говорит начальник управления образования

Педагог призвал всех – педагогов, родителей и учеников – сделать выводы из этой ситуации и помнить об уважении, толерантности и ответственности со всех сторон.

Лаборант не является уклонистом

Андрей Закалюк опроверг распространенные в сети слухи, что якобы лаборант устроился на работу в школу во избежание мобилизации.

"Информация о том, что мужчина уклоняется от прохождения военной службы, которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности, ведь работник является пенсионного возраста и давно не подлежит мобилизации", – заверил он.

Образовательная омбудсменка Надежда Лещик отреагировала на инцидент и заявила, что подготовила обращение в полицию и запрос на управление образования по поводу обстоятельств случая и предоставления всех документов.

Напомним, что на Волыни 25-летнего учителя лицея подозревают в развращении школьника.

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