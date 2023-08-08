"Надо набраться терпения": могут ли россияне осуществить "жест доброй воли" в Крыму

Так, россияне могут оставить Крым таким же способом. Но следует набраться терпения.

Об этом в эфире ТСН.ua сказал политолог Игорь Рейтерович.

Окажутся в ловушке

Как отметил политолог, оккупанты забрались из Херсона не потому, что решили просто сдать город, а из-за того, что оказались в ситуации, в которой были бы окончательно уничтожены. Следовательно, остатки войск они под обстрелами позабирали на другой берег, фактически сбежали. Тогда была несколько похожая история: обстрелы всех путей логистики, складов, которые были в тылу, очень увеличили так называемое логистическое плечо.

"То, что мы наблюдаем сейчас, это примерно та же история, но здесь просто другой масштаб, масштаб гораздо больше", — утверждает Рейтерович.

На первый взгляд, динамика может казаться нам не такой, как нам хотелось бы. Однако многие западные военные эксперты отмечают, что на самом деле Украина действует очень мудро. ВСУ уничтожают именно тыловые части, пути, мосты, что значительно увеличивает разрыв в доставке техники и живой силы.

"Это имеет определенный накопительный эффект. Рано или поздно это достигнет такого критического предела, когда просто вся та оборона, которую они там имеют, рухнет. Я не удивлюсь, если мы на юге Украины увидим эти их знаменитые "жесты доброй воли", – акцентировал политолог.

Захватчики могут очень быстро отступать, поскольку на местах будут ясно понимать, что никакого подкрепления в ближайшее время не получат.

"Надо просто запастись терпением... Если это позволит просто вытеснить таким образом российские войска – для нас это тоже будет очень большой позитив. Это же сохранение жизней в первую очередь наших военных. Лучше потратить больше ракет, больше снарядов, растянуть это во времени, но сохранить больше жизней", – подчеркнул Рейтерович.

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