"Надо переходить на понятный язык": у Зеленского отреагировали на атаку РФ по Киеву

Андрей Ермак / © Telegram / Андрей Ермак

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Россия наращивает интенсивность атак и показательно не желает прекращать огонь, не желает мира. Хочет убивать украинцев и детей.

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Язык силы — единственный, который понимает Путин. Надо переходить на этот язык всем нашим партнерам», — отметил Ермак.

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Напомним, 6 апреля российская армия атаковала украинские области крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации ВС РФ.

В частности, ВС РФ массированно ударили по украинской столице баллистическими ракетами. В Киеве прозвучала серия взрывов, мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах в результате обстрела. Впоследствии появилось видео с последствиями вражеского удара.