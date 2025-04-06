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- Украина
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"Надо переходить на понятный язык": у Зеленского отреагировали на атаку РФ по Киеву
Ермак говорит, что россияне не собираются прекращать атаки, это указывает на то, что они не хотят мира.
Россия наращивает интенсивность атак и показательно не желает прекращать огонь, не желает мира. Хочет убивать украинцев и детей.
Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Язык силы — единственный, который понимает Путин. Надо переходить на этот язык всем нашим партнерам», — отметил Ермак.
Напомним, 6 апреля российская армия атаковала украинские области крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации ВС РФ.
В частности, ВС РФ массированно ударили по украинской столице баллистическими ракетами. В Киеве прозвучала серия взрывов, мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах в результате обстрела. Впоследствии появилось видео с последствиями вражеского удара.