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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Надо переходить на понятный язык": у Зеленского отреагировали на атаку РФ по Киеву

Ермак говорит, что россияне не собираются прекращать атаки, это указывает на то, что они не хотят мира.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Андрей Ермак

Андрей Ермак / © Telegram / Андрей Ермак

Россия наращивает интенсивность атак и показательно не желает прекращать огонь, не желает мира. Хочет убивать украинцев и детей.

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Язык силы — единственный, который понимает Путин. Надо переходить на этот язык всем нашим партнерам», — отметил Ермак.

Напомним, 6 апреля российская армия атаковала украинские области крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации ВС РФ.

В частности, ВС РФ массированно ударили по украинской столице баллистическими ракетами. В Киеве прозвучала серия взрывов, мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах в результате обстрела. Впоследствии появилось видео с последствиями вражеского удара.

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