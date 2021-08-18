Надо предупреждать о вреде, как на пачках из-под сигарет: в Украине продают опасное печенье

Надо предупреждать о вреде, как на пачках из-под сигарет: в Украине продают опасное печенье

Специалист отмечает, что если все же хочется печенья, то его лучше самостоятельно испечь дома из качественных продуктов.

В Украине некоторые производители продают опасное печенье, в составе которого сплошные вредные добавки. При этом такие сладости обычно еще и дорого стоят.

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Об этом рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов, пишет "Украина 24".

Эксперт рассказал, что недавно он устроил проверку магазинов в Одессе и был неприятно поражен. В одном из магазинов он заметил несколько упаковок просроченного печенья. А в составе этого продукта часто есть вредные добавки, например: Е102, Е110, Е122, Е124.

Максим Несмеянов считает, что на этикетке с такой продукцией нужно писать предупреждения, как это делают на упаковках из-под сигарет, в частности: "влияет на активность и внимание детей" или "вызывает аллергическую реакцию". При этом отмечает специалист, цена такого продукта — более ста гривен за килограмм. Часто производители идут на хитрость и "Е-шки" скрывают под названиями: "сорбат калия» или «уротропин».

"Когда покупаете сладости, смотрите, какое количество эмульгаторов использовалось, что использовалось в качестве заменителя какао-масла, вместо сахара, читайте состав... Соевый лецитин есть в добавках, даже если конфеты красивые и презентабельные", — говорит Максим Несмеянов.

Специалист отмечает, что если все же хочется печенья, то его лучше самостоятельно испечь дома из качественных продуктов.

Напомним, в Украине обнаружили товары для детей с опасным веществом.

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