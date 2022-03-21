"Надо работать дольше": Черниговская ОВА сокращает комендантский час с 20:00 до 6:00

"Надо работать дольше": Черниговская ОВА сокращает комендантский час с 20:00 до 6:00

Черниговщина продолжает наносить мощные удары по рашистам и уверенно удерживает позиции, область продолжает получать гуманитарную помощь.

Чтобы поддерживать экономику, с понедельника, 21 марта, местные власти меняют комендантский час: с 20:00 до 6:00. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

“Вчера я сменил комендантский час: с 20:00 до 6:00 с сегодняшнего дня. Этот вопрос более практичен. Увеличивается световой день и нужно работать дольше. Каждая громада может индивидуально установить комендантский час, но исключительно при согласовании районной военной администрации”, - рассказал Чаус.

Он отметил, что в область стабильно прибывает гуманитарная помощь. В частности, в Нежин, Чернигов, Прилуки и другие города.

Враг продолжает наносить удары по Чернигову, Нежину, некоторые населенные пункты остаются заблокированными. Глава области уверен, что вскоре врага удастся выбить из области.

“Без паники, каждый делает свою работу: Вооруженные Силы воюют; волонтеры доставляют помощь; власти обеспечивают жизнедеятельность инфраструктуры (насколько это возможно). Еще раз спасибо коммунальщикам и аварийным бригадам за их самоотверженность, труд и героизм”, - добавил Вячеслав Чаус.