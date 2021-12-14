Надо снизить налоги, чтобы вывести бизнес и зарплаты украинцев "из тени" — Игорь Палица

Надо снизить налоги, чтобы вывести бизнес и зарплаты украинцев "из тени" — Игорь Палица

Каждый пятый работающий украинец не будет иметь права на пенсию из-за "зарплат в конвертах", говорит политик.

Снижение налогов и зачисление 100% НДФЛ на места — такие меры по детенизации бизнеса предлагает партия "ЗА МАЙБУТНЄ", чтобы большинство украинцев начали получать "белые" зарплаты.

Об этом заявил лидер партии, народный депутат Игорь Палица в фейсбуке.

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"По данным Госстата, 20,5% украинцев получают зарплату в конвертах. Похожие цифры опубликовал Центр Разумкова – по соцопросам, каждый пятый украинец работает без официального оформления. Поэтому потери госбюджета и Пенсионного фонда, по оценкам исследовательского центра "CASE" Украина", составляют 110–150 млрд грн в год. Но главная беда в том, что уже через несколько лет миллионы стариков останутся вообще без средств к существованию. Ведь сегодня подавляющее большинство живет от зарплаты до зарплаты и не может откладывать деньги на будущее", — отметил Игорь Палица.

При этом, как отметил народный депутат, все попытки властей заставить бизнес выплачивать деньги официально приводят к обратному эффекту — налоговое давление заставляет предпринимателей вообще заходить "в тень".

"Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" предлагает меры по детенизации бизнеса, которые предусматривают, в частности, постепенное снижение на протяжении 3–4 лет налога на доходы физлиц (с 18% до 11%) и единого социального взноса (с 22% до 15%). При этом в местные бюджеты необходимо относить 100% поступлений от НДФЛ. Чтобы бизнес начал платить "белые" зарплаты, необходимо снижать налоги. Экономический эффект от этого намного превысит ожидания от налоговых сборов", — отметил Игорь Палица.

Он напомнил, что снижение налогов на труд позволило Грузии за 10 лет увеличить налоговые поступления в четыре раза и стимулировало развитие предпринимательства и экономики в целом.