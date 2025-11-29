«Надо стиснуть зубы и перемолоть врага»: командующий ДШВ о победе и ситуации в тылу

Командующий ДШВ ВСУ, Герой Украины, бригадный генерал Олег Апостол / © АрмияInform

Ситуация на фронте требует максимальной концентрации усилий всего общества. Чтобы преодолеть российское нашествие, украинцам нужно проявить выдержку и не позволить внутренним разногласиям ослабить государство изнутри. Военные на передовой делают свою работу, но им необходим надежный тыл, живущий общими ценностями, а не личными интересами.

Такое мнение высказал командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины, Герой Украины, бригадный генерал Олег Апостол в интервью ТСН в рамках национального телемарафона «Единые новости».

Выдержать и уничтожить потенциал РФ

Генерал подчеркнул, что сейчас критически важно не искать легкие пути, а настроиться на тяжелую борьбу. Главным врагом остается Россия и победа над ней требует от украинцев сверхусилий и терпения.

По словам командующего, оккупанты также не являются «железными» и не могут держаться вечно. Поэтому задача Сил обороны – истощить противника.

«Нам нужно стиснуть зубы и, действительно, их перемолоть. Оно даст свой результат, увидите. Противник тоже не может долго держаться», – убежден Олег Апостол.

Угроза внутренних раздоров

Командующий ДШВ также обратился к тем, кто находится в тылу, в частности, к должностным лицам и политикам. Он предостерег от опасности внутренней борьбы и «погони» за рейтингами или должностями, которые могут навредить государству в самый ответственный момент.

Военным важно знать, что их жертва не напрасна и что в тылу понимают цену, которую платят защитники.

«Чтобы не получилось, что мы здесь зря стоим, отдаем жизнь за Украину, там ребята до последнего борются, держатся, а там у кого-то просто другие ценности уже, и он думает о том, как там куда-то попасть», — подытожил бригадный генерал.

Напомним, ВСУ «сбили темп» наступления России на опасном участке фронта. На фоне тяжелых боев у Мирнограда украинские подразделения работают так, чтобы не дать врагу закрепиться на новых рубежах.