Надо увеличивать добычу украинского газа, а не налоги – Игорь Палица

Мы должны увеличивать свою добычу как можно быстрее, чтобы минимизировать последствия от запуска «Северного потока-2», считает нардеп.

В Верховной Раде предлагают направить сверхдоходы газодобывающих компаний, которые они получают из-за рекордного роста мировых цен, на бурение новых скважин вместо того, чтобы увеличивать для них налоги. Ведь перед Украиной стоит задача увеличить добычу собственного газа, чтобы обеспечить энергетическую независимость государства, а не только наполнить госбюджет.

Об этом заявил лидер партии «ЗА МАЙБУТНЄ», народный депутат Игорь Палица.

«Мы должны увеличивать свою добычу как можно быстрее, чтобы минимизировать последствия от запуска «Северного потока-2» и прекращения транзита российского газа через нашу ГТС. Вместо этого в Верховной Раде налоговики предлагают увеличить ренту за добычу природного газа до 69%, мотивируя это высокой маржой, получаемой газовщиками в условиях рекордного роста мировых цен на энергоносители», — заявил народный депутат.

Он добавил, что действительно, когда цена превышает 200 долларов за тысячу кубометров, они начинают получать сверхприбыли.

«Но увеличивать налоги сегодня – это нонсенс! Депутатская группа «Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» предлагает законопроект, согласно которому сверхприбыль газовых компаний будет изыматься не в госбюджет, а на специальный счет предприятий. Со спецсчета предприятия смогут тратить средства исключительно на бурение новых скважин для добычи газа по проектам, утвержденным Кабинетом министров. У нас ведь стоит задача нарастить добычу собственного газа, чтобы обеспечить энергетическую независимость государства, а не просто собрать побольше денег в госбюджет», — сказал Игорь Палица.

Он подчеркнул, что сегодня газ превратился в оружие, которого в Украине много, но она вынуждена покупать втридорога чужое.

«Сегодня газ превратился в оружие. Парадокс в том, что его у нас много, но мы вынуждены покупать втридорога чужое. Украина занимает второе место в Европе по залежам газа – более 1,1 трлн куб/м. Больше только в Норвегии. При этом треть газа нам приходится импортировать по европейским ценам, что оказывает существенное влияние на конечный тариф для украинцев», — отметил Игорь Палица.