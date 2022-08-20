"Надо валить из Крыма": испуганные жители оккупированного полуострова рассказали об очередных "хлопках" (видео)

Утро субботы, 20 августа, в аннексированном Крыму началось с "хлопков". Только за утро взрывы прогремели в Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и в Сакском районе.

Поэтому россияне - в еще большей панике, чем были после "хлопка" на аэродроме в Новофедоровке 9 августа. Одна из таких туристок, которая во время отдыха на берегу моря вечером 19 сентября услышала звуки взрывов, решила бежать из Крыма.

Подходящее видео распространяют пользователи Сети.

"Прилетает. Надо ехать. У меня сейчас мысли, что "надо валить из Крыма". Пока только такие мысли, не знаю, что будет утром", — сказала испуганная туристка из РФ на своей странице в Инстаграм.

Это видео также опубликовал у себя на странице глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. В сообщении он лаконично и понятно написал "чем быстрее свалите из Крыма, тем чище будет воздух".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Также шокированы и испуганы из — за взрывов жители Бахчисарая. Они рассказывают, что во время утреннего "хлопка" тряслись дома и звенели стекла, а также ощущались толчки земли. В это время оккупационная "власть" говорит, что средства ПВО "поразили все цели" над Бахчисараем, в городе безопасно.

"Живу на пятом этаже. Сегодня около 10 утра слышала два сильных "хлопка", думала диван с пятого этажа скинули. Мой муж работает в 6-м микрорайоне. Также мне позвонил. Там было сильнее слышать. потому что стекла задрожали. ", – рассказала испуганная жительница Нового района в Бахчисарае Ольга российскому изданию РБК.

"Могу сказать только, что первый взрыв, или "хлопок" был немного слабее второго. В момент, когда я услышал, как они "хлопают", было примерно 9:38, поскольку я на работе просто веду журнал и часто на время смотрю. Второй был прямо сильный. Я у водохранилища почувствовал маленький толчок, будто рядом взорвался какой-то корсар (петарда), но взрыв был в старом городе", – добавил другой житель Бахчисарая.