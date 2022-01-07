"Надо вернуть в лоно подлинной веры": Лукашенко заявил, что в Украине произошел религиозный раскол

"Надо вернуть в лоно подлинной веры": Лукашенко заявил, что в Украине произошел религиозный раскол

Такое заявление диктатор сделал во время посещения в Минске храма преподобных Оптинских старцев.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что "Украину нужно вернуть в лоно настоящей веры". Речь идет об автокефалии православной церкви, которую наша страна получила несколько лет назад.

Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Такое заявление диктатор сделал во время посещения в Минске храма Преподобных Оптинских старцев.

“Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести - автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей”, — рассказал самопровозглашенный президент Белоруссии.

Напомним, что Российская Федерация поставила условие Казахстану для направления в страну военных.

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