Надо закончить войну: Боррель высказался о перспективах Украины в ЕС

В повестке дня российская агрессия.

Членство Украины в ЕС не на повестке дня, потому что нужно преодолеть агрессию России.

Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.



"Мы должны работать над более практичными вещами. Членство является тем, на что, во всяком случае, понадобится много лет. И мы должны дать ответ в ближайшие часы. Не в ближайшие годы, но в последующие часы", — сказал Боррель.

По его словам, у Украины есть европейская перспектива, но сейчас нужно бороться против российской агрессии.

"Мир не может допустить, чтобы мощная страна разгромила соседнюю страну с применением ее военных мощностей. Если мы позволим это, это будет закон джунглей. Это закон сильнее: "Я сильнее тебя и я убью тебя. Я применю мой закон для тебя". Это закон джунглей. И это для нас, Европейцев, экзистенциальная угроза. Мы сделаем все возможное для того, чтобы прекратить это", — подчеркнул Боррель.