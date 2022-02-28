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Надо закончить войну: Боррель высказался о перспективах Украины в ЕС

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В повестке дня российская агрессия.

Членство Украины в ЕС не на повестке дня, потому что нужно преодолеть агрессию России.

Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.

"Мы должны работать над более практичными вещами. Членство является тем, на что, во всяком случае, понадобится много лет. И мы должны дать ответ в ближайшие часы. Не в ближайшие годы, но в последующие часы", — сказал Боррель.

По его словам, у Украины есть европейская перспектива, но сейчас нужно бороться против российской агрессии.

"Мир не может допустить, чтобы мощная страна разгромила соседнюю страну с применением ее военных мощностей. Если мы позволим это, это будет закон джунглей. Это закон сильнее: "Я сильнее тебя и я убью тебя. Я применю мой закон для тебя". Это закон джунглей. И это для нас, Европейцев, экзистенциальная угроза. Мы сделаем все возможное для того, чтобы прекратить это", — подчеркнул Боррель.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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