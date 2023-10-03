"Надо значительно ускориться": Зеленский сообщил о ситуации в Харькове и области

Особенно важной темой стала защита от российских обстрелов, энергообеспечения городов и сел Харьковщины.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября провел совещание в Харькове по вопросам безопасности, подготовке к отопительному сезону, а также восстановлению. Он посетил и самое горячее направление, где россияне снова возобновили наступление.

О результатах Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.

По его словам, он провел рабочий день в регионе: посетил наши боевые бригады, пообщался с воинами, комбатами, комбригами, а также заслушал доклад командующего оперативно-стратегической группировкой войск Хортица Александра Сырского по обороне на Харьковщине и наступательным действиям на Бахмутском и других направлениях.

"Обсудили с соответствующими должностными лицами — глава области, города, министр энергетики, глава "Укрэнерго", глава "Нафтогаза" и другие — защита от российских обстрелов, энергообеспечение городов и сел Харьковщины, защита энергообъектов, восстановление домов, социальной сферы, гуманитарное разминирование ", – сообщил Зеленский.

Во время совещаний он поручил должностным лицам по подготовке к отопительному сезону, и по восстановлению, и по физической защите энергообъектов от российских ударов.

"Все нужно выполнить, по некоторым вещам – значительно ускориться. Завтра я ожидаю подробного отчета по проектам восстановления от чиновников. Отдельные поручения – военным", – заявил Зеленский.

Напомним, 3 октября Владимир Зеленский пообщался с бойцами и командирами 103-й отдельной бригады территориальной обороны, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригадой.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.