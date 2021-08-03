Надвигается буря: в Одесской области объявлено штормовое предупреждение

Одесситов просят оставаться дома.

В Одесской области синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Ожидаются грозы, град и порывы ветра.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Синоптики объявили желтый уровень опасности — погода опасна для людей и транспорта.

Одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещения по городу, без необходимости не выезжать на личном автотранспорте. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендуется максимально ограничить пребывание на улице.

Также одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

Ранее стало известно, что погода в Украине сегодня, 3 августа, кардинально изменится. В большинстве регионов прогнозируют дожди и грозы, лишь кое-где ожидается незначительная прохлада.

Погода в Украине: какой беды наделала непогода на западе страны

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