На Украину надвигается опасность: синоптики сказали, какие регионы в зоне погодного риска
Укргидрометцентр предупреждает о тумане 14 ноября в Украине. В южных, центральных областях и в Прикарпатье ожидается желтый уровень опасности. Видимость 200-500 метров может усложнить движение транспорта.
Завтра, 14 ноября, значительной части территории Украины ожидаются опасные метеорологические явления.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
По данным Укргидрометцентра, в южных, большинстве центральных областей и Прикарпатье ночью и утром прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров.
Синоптики предупреждают о I уровне опасности (желтый). Такие погодные условия могут повлечь за собой усложнение движения транспорта, в частности на автодорогах и в аэропортах.
Водителям советуют быть осторожными, соблюдать дистанцию и сбавлять скорость в зонах плохой видимости.
Напомним, 14 ноября речь также шла о потеплении и порывистом ветре, а 19 ноября синоптики предупредили о возможных небольших морозах и мокром снеге на западе, севере и в центре страны.