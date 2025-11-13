На Украину надвигается опасность: синоптики сказали, какие регионы в зоне погодного риска

Карта: Украинский гидрометеорологический центр / © Укргидрометцентр

Завтра, 14 ноября, значительной части территории Украины ожидаются опасные метеорологические явления.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По данным Укргидрометцентра, в южных, большинстве центральных областей и Прикарпатье ночью и утром прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров.

Синоптики предупреждают о I уровне опасности (желтый). Такие погодные условия могут повлечь за собой усложнение движения транспорта, в частности на автодорогах и в аэропортах.

Водителям советуют быть осторожными, соблюдать дистанцию и сбавлять скорость в зонах плохой видимости.

