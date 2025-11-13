ТСН в социальных сетях

На Украину надвигается опасность: синоптики сказали, какие регионы в зоне погодного риска

Укргидрометцентр предупреждает о тумане 14 ноября в Украине. В южных, центральных областях и в Прикарпатье ожидается желтый уровень опасности. Видимость 200-500 метров может усложнить движение транспорта.

На Украину надвигается опасность: синоптики сказали, какие регионы в зоне погодного риска

Карта: Украинский гидрометеорологический центр / © Укргидрометцентр

Завтра, 14 ноября, значительной части территории Украины ожидаются опасные метеорологические явления.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По данным Укргидрометцентра, в южных, большинстве центральных областей и Прикарпатье ночью и утром прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров.

Синоптики предупреждают о I уровне опасности (желтый). Такие погодные условия могут повлечь за собой усложнение движения транспорта, в частности на автодорогах и в аэропортах.

Водителям советуют быть осторожными, соблюдать дистанцию и сбавлять скорость в зонах плохой видимости.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, 14 ноября речь также шла о потеплении и порывистом ветре, а 19 ноября синоптики предупредили о возможных небольших морозах и мокром снеге на западе, севере и в центре страны.

