Надвигаются грозы со шквалами: прогноз погоды на сегодня, 23 августа

В Украине станет прохладнее / © Pixabay

Реклама

В субботу, 23 августа, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

По данным синоптиков, кроме западных, днем и Житомирской, Киевской и Винницкой областей умеренные, в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях местами дожди с грозами.

Реклама

В восточных и юго-восточных областях днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, в восточных областях юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14 °, днем +17-22 °. В юго-восточной части ночью +15-20 °, днем +26-31 °.

На Киевщине и столице переменная облачность. Умеренный дождь, по области местами гроза, шквалы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью +9-14°, днем +17-22°. В Киеве ночью +12-14°, днем +20-22°.

Реклама

Ранее синоптик предупредил, что с 25 августа в Украине начнется период осенней прохлады. Мощный антициклон с центром над Беларусью и западными областями Украины приведет к высокому атмосферному давлению и стабильной погоде.