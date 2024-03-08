Надвигаются холод и мокрый снег: когда в Украине резко изменится погода

В субботу и воскресенье в Украине будет сухая погода с повышенным атмосферным давлением. Однако со следующей недели следует ожидать изменения погодных условий.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 9 марта, прохладно, днем +2+6 градусов, на западе +7+11 градусов.

В воскресенье, 10 марта, до +5+10, в западной части и Винницкой области до +7+14 градусов, разве что на востоке еще удержится холодная погода с температурой воздуха +2+4 градуса.

В Киеве в субботу и воскресенье осадков не ожидается.

Суббота будет холоднее, +2+4 градуса, в воскресенье будет немного теплее, предполагается +5+8 градусов.

"На следующей неделе станет больше осадков, а поскольку температура воздуха будет оставаться преимущественно низкой, то и дождь будет переходить кое-где в мокрый снег", — отметила она.

Ранее сообщалось, что зима в Киеве была рекордно теплой и влажной. Средняя температура воздуха составила 0,3°С, что выше климатической нормы на 2,8°С. Календарная зима 2023-2024 гг. стала третьей в рейтинге самых теплых зим с 1881 года.

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