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- Украина
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Надвигаются осенние туманы: синоптики назвали регионы, где нужно быть крайне осторожными на дорогах
Метеорологи предупредили жителей нескольких областей и Киевщины о сильном снижении видимости на дорогах из-за осенних туманов.
В воскресенье, 4 октября, по всей территории Украины будет преобладать сухая осенняя погода без осадков. Однако водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность, ведь в некоторых регионах видимость существенно ухудшится.
О метеорологической ситуации на выходных сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Температура воздуха и утренние туманы
По прогнозам синоптиков, в западных, северных и Винницких областях ночью и утром местами ожидается туман. Ветер по всей стране будет переменным направлениям со скоростью 3-8 м/с.
Относительно температуры воздуха ночью она будет колебаться от 1 до 6° тепла. Теплее всего в темное время суток будет на юге страны — от 4 до 9° выше нуля. В то же время, по всей Украине, кроме южных регионов, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…-3°. Днем воздух прогреется до 14-19°, и только в восточных областях будет немного прохладнее — от 11 до 16° тепла.
Прогноз погоды для Киева и области
Отдельный прогноз специалисты обнародовали для столичного региона. В Киевской области также прогнозируют переменную облачность без осадков, а ночью и утром местами территорию области окутает осенний туман.
Температура ночью будет 1-6° тепла, при этом на почве возможны заморозки 0-3°. Днем столбики термометров покажут комфортабельные 14-19°.
В самой столице заморозков не предполагается. Ночью в Киеве ожидается 4-6 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 16-18 градусов.
Напомним, после заморозков придет синоптики обещают украинцам еще одно «бабье лето». Новую волну осеннего тепла ожидают уже со следующей недели.