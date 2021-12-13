Надышались испарениями газа: во Львовской области десять детей отравились во время хоккейного матча

Надышались испарениями газа: во Львовской области десять детей отравились во время хоккейного матча

Подростки жаловались на головные боли и сильную слабость.

Десять детей отравились во время хоккейного матча в Новояворовске во Львовской области.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 13 декабря.

Подростки от 13 до 15 лет жаловались на головные боли и сильную слабость. Медики сразу поняли, что отравление не пищевое. Они предоставили пострадавшим помощь и отпустили домой.

Подросткам стало плохо на ледовой арене, прямо во время игры. Предполагают, что хоккеисты и зрители вдохновлялись испарениями от очищающей лед машины. Авто работает на газе, а из-за низкого атмосферного давления, выбросы не поднялись к вытяжкам.

В ходе расследования ледовую арену закрыли.

Новости Львовской области: десять детей отравились во время хоккейного матча в Новояворовске

Как сообщалось, в Черновицкой области в результате отравления угарным газом пострадали двое маленьких детей. 10-месячный младенец погиб. Скорую вызвали родственники малышей. По предварительной версии родители оставили детей в доме самих. 2-летний мальчик разжег огонь в комнате, а затем просто вышел.

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