Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Наехал на бетонный камень: в Днепропетровской области в ДТП разбился водитель

Наехал на бетонный камень: в Днепропетровской области в ДТП разбился водитель

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

Сегодня, 1 августа, возле переулка Волгоградского города Новомосковск произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Водитель легкового автомобиля "ВАЗ 210994-20" не справился с управлением и совершил наезд на бетонный камень.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пострадал пассажир.

Пострадавшего сотрудники экстренной медицинской помощи госпитализировали в Новомосковскую центральную районную больницу.

А тело мужчины из покореженного автомобиля достали с помощью аварийно-спасательного оборудования.

Работниками Национальной полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления.

Напомним, под Киевом авто насмерть сбило мужчину с ребенком на остановке.

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