Наехал на бетонный камень: в Днепропетровской области в ДТП разбился водитель

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением.
Сегодня, 1 августа, возле переулка Волгоградского города Новомосковск произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Водитель легкового автомобиля "ВАЗ 210994-20" не справился с управлением и совершил наезд на бетонный камень.
В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пострадал пассажир.
Пострадавшего сотрудники экстренной медицинской помощи госпитализировали в Новомосковскую центральную районную больницу.
А тело мужчины из покореженного автомобиля достали с помощью аварийно-спасательного оборудования.
Работниками Национальной полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления.
Напомним, под Киевом авто насмерть сбило мужчину с ребенком на остановке.