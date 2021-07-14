Наехал на пешеходов: в Одессе полицейского посадили на 4 года

Наехал на пешеходов: в Одессе полицейского посадили на 4 года

Полицейский наехал на двух пешеходов, они получили тяжелые травмы.

Полицейского из Одессы, которого обвиняют в совершении дорожно-транспортного происшествия, приговорили к 4 годам лишения свободы. Такое решение принял Одесский апелляционный суд.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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По версии следствия, в января 2020 года полицейский, находясь вне службы, в междворовом проезде в Киевском районе, на автомобиле OPEL наехал на двух пешеходов.

В результате наезда мужчина и женщина получили тяжелые травмы.

Суд первой инстанции признал полицейского виновным в совершении ДТП и приговорил его к 3 годам заключения с освобождением от отбывания наказания с установлением испытательного срока 1 год.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры подали апелляция на приговор суда. По мнению прокуроров, назначенное судом первой инстанции наказание не соответствует степени тяжести совершенного правонарушения и личности обвиняемого вследствие мягкости.

Апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и постановил, в части назначенного наказания, новый приговор, которым назначил обвиняемому 4 года лишения свободы и взял его под стражу в зале суда.

Напомним, что в Чернигове полицейские, прибывшие по вызову о домашнем насилии, применили табельное оружие против человека, тот от полученных ранений скончался.

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