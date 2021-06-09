Наехал на тело и протянул за собой: в Днепре водитель легковушки на пешеходном переходе сбил мужчину

24-летний потерпевший скончался на месте от травмы шейного позвонка.

В Днепре вечером 8 июня произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель легковушки на пешеходном переходе сбил мужчину. Его тело впоследствии переехал еще один автомобиль.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, происшествие случилось около 22:00 на улице Калиновой — там 44-летний водитель автомобиля Ford на пешеходном переходе сбил 24-летнего мужчину. На место вызвали медиков, которые констатировали смерть пострадавшего от травмы шейного позвонка.

Через некоторое время уже накрытое тело не заметил на дороге 20-летний водитель Seat, который наехал на него и протянул за собой.

"Место происшествия оградили конусами. Проводилось регулирования движения с целью объезда места ДТП. Однако автомобиль Seat под управлением водителя 2001 года рождения совершил наезд на конус, а затем и на тело погибшего. Объяснил он это тем, что не заметил аварию", — рассказала ТСН.ua пресофицер патрульной полиции области Людмила Копыленко.

На месте работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, что в Днепре на зебре водитель легкового автомобиля сбил двух девушек. Пострадавших госпитализировали.

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