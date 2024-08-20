Наехал на военных и заявил об угрозах: одиозный нардеп Дмитрук вляпался в новый скандал

Одиозный нардеп Артем Дмитрук, наехавший на ВСУ, которые проводят операцию на Курщине, заявил, что ему угрожают и готовят покушение на жизнь.

Что заявил Дмитрук и как отреагировали военные – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Дмитрук сделал новое заявление

« Определенные организованные преступные группы начали подготовку покушения на меня и на мою семью! Я заявляю об этом сейчас открыто и публично! СБУ. Указывал конкретных лиц, их имена и фамилии. ", — говорится в сообщении.

Он также заявил, что он хочет устранить или лишить возможности заниматься политической деятельностью.

"Когда, учитывая реальную опасность, я хотел воспользоваться своим правом на охрану себя и членов семьи, мне было отказано. Было отказано из-за давления со стороны высших государственных органов и власти. Охрана при этом не была бесплатной, и это важно — за средства на коммерческой основе.

"Исходя из этого я еще раз подтверждаю факт системной, спланированной работы против меня и членов моей семьи. Также хочу заметить, что я не употребляю алкоголь и наркотические средства! Я и члены моей семьи не находимся ни в каких запрещенных организациях или закрытых клубах! Дома в меня нет никаких запрещенных или противозаконных средств/вещей! У меня нет кураторов и руководителей!

Скандальный шлейф нардепа

Известно, что в феврале 2024 года он внес залог при архидьяконе УПЦ МП Павле Музычуке, которого СБУ задержала 9 февраля по подозрению в оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Так где здесь служение народу? Хотя сам Дмитрук отмечает, что ни с кем не сотрудничает и кураторов нет. Но в 2023 году он на пару со своим коллегой нардепом Александром Куницким прямо посреди центра Киева избили человека, а уже потом оказалось, что избитый — военный.

Заявление избитого военного

Тогда избитый парень заявил, что Дмитрук и Куницкий потребовали у него деньги и обвиняли в аферах. Пострадавший заметил, что драку начали народные депутаты.

Почему Дмитрук не понес наказание?

Но вот что интересно, Дмитрук за это до сих пор никак не наказан. Правда, в октябре 2023 года Офис генпрокурора открыл уголовное производство по нардепам, однако опять же, как вы понимаете, ни Дмитрук, ни Куницкий не наказаны. Почему Дмитрук удивляется, что даже коммерческие компании не хотят предоставлять ему охрану? С таким почетным списком.

Ну а последний скандал начался именно с того, что Дмитрук опять же в своем телеграмме несколько дней назад наехал на украинские войска, которые проводят спецоперацию в Курской области, и обвинил наших ребят в якобы издевательствах над местными, встал на защиту памятника Ленина и в принципе написал все точно так, как любит Кремль.

Россия подхватила заявления Дмитрука

Российские пропагандисты открыто пишут о том, что Дмитрук помогает им. Более того, нардеп не видит в своих словах ничего такого, но вот нюанс обвинять он обвиняет, а где доказательства? Где видео, как украинские военные оскорбляют гражданских или мародерят? А вот видео, как сами россияне обносят местные магазины, очень много, но Дмитрук за ними, видимо, не присмотрел, как и то, как русские солдаты развалят свои же магазины.

Где милиционеры?

Конечно, все это просто так не обошлось: военные и простые украинцы призывали наказать наконец Дмитрука, и спрашивают, чем занимаются правоохранители, когда у нас под носом ходит покровитель московского патриархата, что очень правильный вопрос. Ну, а кто-то не выдержал и призвал разобраться более радикальными методами.

Собственно, после этой огласки Дмитрук и заявил об угрозах и подготовке покушения на его жизнь. Но чтобы там не было, каждый кто-нибудь хоть когда-то и как-то сотрудничал с врагом и это будет доказано — должен ответить за свои действия. Но Дмитрук после обвинений в якобы подготовке покушения на его жизнь подал заявление на заместителя командира 14-го полка ВСУ Евгения Карася, говорит, что тот совершил уголовное преступление.

Ну а перед этим он также посвятил Карасю целый пост, в котором назвал его "раскольником страны".

Напомним, что ранее известные общественные деятели отмечали, что справедливое наказание для Дмитрука, в первую очередь, будет полезно ему самому.

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