Наехала на забор в море: в Одессе 25-летняя женщина украла яхту, чтобы попасть в Николаев

Девушка еще и находилась в розыске.
В Одессе 25-летняя девушка, находясь в состоянии наркотического опьянения, украла чужую яхту и врезалась в море в бетонное ограждение. Полиции девушка объяснила, что хотела попасть в Николаев.
Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.
В полицию обратился мужчина, который сообщил, что у морского вокзала украли его яхту. Во время обследования территории полиция вместе с береговой охраной обнаружила малое судно, которое врезалось в бетонное ограждение в море. На яхте была женщина, которая сообщила копам, что хотела таким образом доехать до Николаева. По данным полиции, подозреваемая была в состоянии наркотического опьянения.
"При проверке нарушительницы через базы данных МВД стало известно, что она находится в розыске. Также на женщину дважды в течение года составляли админматериалы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения", — сообщили в полиции.
На подозреваемую копы составили протокол по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП и передали его следователям.
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