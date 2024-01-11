Наев показал, как укрепляют границу на севере страны: "Должна сдержать наступление батальона вражеских сил"

Противник периодически производит обстрелы Украины из артиллерии и минометов, пытается применять ДРГ, а также запускает ударные дроны

В последние месяцы фортификационное оборудование полос обороны на границе в Черниговской области увеличено на 63 процента.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев во время посещения строительства ротного опорного пункта.

Также читайте Синегубов назвал основные цели россиян в Харьковской области: подробности

По его словам, обстановка в этом регионе контролируется. Наступательных группировок им здесь не создано. Однако противник периодически производит обстрелы Украины из артиллерии и минометов, пытается применять ДРГ, а также запускает ударные дроны по пограничной.

"Однако мы не сидим сложа руки. Силы обороны действуют на предупреждение. Занимаемся повышением количества и эффективности мобильных огневых групп ПВО, продолжается контрдиверсионная работа. Но главное — развиваются оборонные рубежи и создаются мощная система инженерных заграждений. Все это делается для того, чтобы украинские граждане чувствовали себя в безопасности. Ведь на построенные объекты в дальнейшем в случае роста угрозы будут готовы прибыть дополнительные боевые бригады, которые займут подготовленные позиции", — отметил генерал-лейтенант.

Наев добавил, что позиции ничем не отличаются от тех, которые устраиваются в других северных регионах от Волыни до Харьковщины. Они производятся по типовой схеме. Корректировку вносят только особенности местности. Непосредственно каждая траншея укрепляется геотекстилем, оборудуются бетонные защитные сооружения, блиндажи, а также огневые позиции. Перед опорным пунктом появляется система инженерных заграждений.

"Мы образуем объект, который по своим оборонным возможностям должен сдержать наступление как минимум батальона вражеских сил. Из РОП создается целая оборонительная полоса, которая, в свою очередь, способна сдерживать значительно большие военные соединения", — пояснил генерал-лейтенант.

"В случае роста угрозы": Наев показал, как укрепляют границу на севере страны

Напомним, ранее Сергей Наев рассказал, сколько военных сосредоточила Россия у северной границы и есть ли угроза наступления на Киев.

Читайте ведущие новости дня: