Наев рассказал, сколько женщин служат в ВСУ и на каких должностях

Более пяти тысяч украинских женщин-военнослужащих работают в районах, где продолжаются активные боевые действия.

В ВСУ по состоянию на 14 октября служат более 40 тыс. женщин, состоящих на военных должностях, сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Об этом Наев сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"В Вооруженных силах Украины сейчас проходят службу более 40 тысяч женщин, состоящих на военных должностях. Восемь тысяч из них – на офицерских должностях", – отметил командующий ООС.

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Он добавил, что более пяти тысяч женщин работают в районах, где ведутся активные боевые действия. Среди них – командирши батарей, взводов, машин, командирши отделений беспилотной авиации, а также снайперши.

Наев отметил, что круг освоенных украинками военных профессий не уступает мужчинам.

"Поэтому можно сказать, что женщины и мужчины вместе несут тяжелую ношу военной службы и выполняют задачи по отражению вооруженной агрессии", — добавил командующий ООС.

Он также заявил об уважении ко всем женщинам, которые пришли служить в армию.

Напомним, Верховная Рада Украины разрешила женщинам становиться на военный учет в 2022 году только по добровольному желанию. Речь идет о женщинах, имеющих специальность или профессию, родственную военно-учетной специальности. Однако в законе оставили норму об обязательном учете для женщин, работающих или имеющих специальность в медицинской сфере.

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