Наев узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами ВСУ со СМИ

Наев занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ от 2020 года.
Бывший командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности из средств массовой информации.
Об этом экс-командующий Объединенными силами ВСУ сообщил на своей странице в телеграмм-канале.
"Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года", — написал он в воскресенье, 11 февраля.
Он поблагодарил собратьев "за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку", а украинцам — "за патриотизм и значительную помощь нашему войску".
"Склоняю голову перед мужеством и отвагой наших защитников и защитниц, которые с оружием в руках ежедневно защищают нашу страну от коварного агрессора. Низко кланяюсь перед погибшими Героями, которые положили свою жизнь за независимость и свободу Украины. Вечная им уважение и память", — говорится в его сообщении.
Напомним, 11 февраля на сайте президента появился указ об освобождении Сергея Наева от должности Командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины. Кого Зеленский назначил на его место – читайте ЗДЕСЬ.
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