Наев узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами ВСУ со СМИ

Бывший командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности из средств массовой информации.

Об этом экс-командующий Объединенными силами ВСУ сообщил на своей странице в телеграмм-канале.

Также читайте Большие изменения в руководстве ВСУ: кто будет работать с Сырским и смогут ли они привести Украину в победу

"Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года", — написал он в воскресенье, 11 февраля.

Он поблагодарил собратьев "за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку", а украинцам — "за патриотизм и значительную помощь нашему войску".

"Склоняю голову перед мужеством и отвагой наших защитников и защитниц, которые с оружием в руках ежедневно защищают нашу страну от коварного агрессора. Низко кланяюсь перед погибшими Героями, которые положили свою жизнь за независимость и свободу Украины. Вечная им уважение и память", — говорится в его сообщении.

Напомним, 11 февраля на сайте президента появился указ об освобождении Сергея Наева от должности Командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины. Кого Зеленский назначил на его место – читайте ЗДЕСЬ.

Ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.