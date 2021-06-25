"Нафтогаз" добавил возможность подключения новых потребителей через "Дію"

Обработка заявок теперь длится до 15 минут.

Потребители природного газа отныне через приложение "Дія" могут присоединиться к тарифным пакетам ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".

Об этом 25 июня сообщила пресс-служба "Нафтогаз Украины".

Отмечают, что таким образом "Нафтогаз Украины" начинает диджитализацию взаимодействия потребителя с государством и поставщиком. По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, должна быть интеграция данных по потреблению газа, выставления и оплаты счетов, платежеспособности потребителя и предоставления субсидий:

"Только после полной диджитализации рынка газа возможно создать в государстве эффективную таргетированной систему социальной помощи и внедрять масштабные проекты по энергосбережению", — отметил Витренко.

Подача заявок на присоединение за "Дію" происходит в несколько кликов, а ее обработка продолжается до 15 минут вместо нескольких дней.

Напомним, Шмыгаль считает предписание об увольнении главы "Нафтогаза" незаконным. Премьер-министр утверждает, что своим предписанием Национальное агентство по предупреждению коррупции фактически "требует нарушить законы Украины и отменить отдельные пункты распоряжения Кабинета Министров". В частности, это касается прекращения действия контракта с председателем правления "Нафтогаза".

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