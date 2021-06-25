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"Нафтогаз" добавил возможность подключения новых потребителей через "Дію"

"Нафтогаз" добавил возможность подключения новых потребителей через "Дію"

ТСН

Обработка заявок теперь длится до 15 минут.

Потребители природного газа отныне через приложение "Дія" могут присоединиться к тарифным пакетам ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".

Об этом 25 июня сообщила пресс-служба "Нафтогаз Украины".

Отмечают, что таким образом "Нафтогаз Украины" начинает диджитализацию взаимодействия потребителя с государством и поставщиком. По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, должна быть интеграция данных по потреблению газа, выставления и оплаты счетов, платежеспособности потребителя и предоставления субсидий:

"Только после полной диджитализации рынка газа возможно создать в государстве эффективную таргетированной систему социальной помощи и внедрять масштабные проекты по энергосбережению", — отметил Витренко.

Подача заявок на присоединение за "Дію" происходит в несколько кликов, а ее обработка продолжается до 15 минут вместо нескольких дней.

Напомним, Шмыгаль считает предписание об увольнении главы "Нафтогаза" незаконным. Премьер-министр утверждает, что своим предписанием Национальное агентство по предупреждению коррупции фактически "требует нарушить законы Украины и отменить отдельные пункты распоряжения Кабинета Министров". В частности, это касается прекращения действия контракта с председателем правления "Нафтогаза".

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