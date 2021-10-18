"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2": причина

"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2": причина

"Газопровод" Северный поток-2 "не соответствует европейскому законодательству".

НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". Таким образом "Нафтогаз" хочет показать, что российский газопровод не может быть сертифицирован.

Об этом заявил председатель правления компании Юрий Витренко на брифинге.

"Газопровод "Северный поток-2" не соответствует европейскому законодательству ", — сказал Витренко.

Напомним, сегодня, 18 октября, полностью заполнили техническим газом п ершу нить российского газопровода "Северный поток-2". Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, сообщили в Nord Stream 2 AG.

Напомним

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что газопровод "Северный поток-2", по которому российский газ будет поступать в Европу в обход Украины, готов к запуску. Ожидается только разрешение от немецких властей, после чего экспорт газа будет осуществляться по новому трубопроводу.

по которому российский газ будет поступать в Европу в обход Украины, готов к запуску. Ожидается только разрешение от немецких властей, после чего экспорт газа будет осуществляться по новому трубопроводу. 4 октября Датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", поскольку компания Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в частности условия для сертификации.

газопровода "Северный поток-2", поскольку компания Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в частности условия для сертификации. 18 октября первую нитку газопровода "Северный поток-2" заполнили техническим газом.

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