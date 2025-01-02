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Изменятся ли цены на газ для украинцев после прекращения транзита: Нафтогаз ответил

Изменятся ли цены на газ для украинцев после прекращения транзита: Нафтогаз ответил

Фото иллюстрированное / Фото: Unsplash

Мораторий на повышение тарифов для населения продолжает действовать.

Прекращение транзита российского газа через Украину не должна повлиять на цену газа для граждан.

Об этом сообщили в "Нафтогазе".

"Успокаиваем наших клиентов: тариф на газ остается неизменным – 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2025 года включительно. Никаких изменений цен на газ для бытовых потребителей не предполагается", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что они гарантируют стабильные тарифы и надежное газоснабжение для каждого украинского дома.

Напомним, 1 января, в 07:00, Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

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