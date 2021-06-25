"Нафтогаз" в июле еще на 10% повысил цену на газ для населения: сколько придется платить

Компания обслуживает около 1 млн бытовых потребителей.
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в июле еще на 10% — до 13,13 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Стоит отметить, что в июне цена была повышена до 11,94 грн за куб. м — таким образом июльская цена на 10% выше стоимости в предыдущем месяце.
Тогда в компании рост цены объяснили ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти. Там добавили, что такая тенденция на европейском рынке обусловлена колебаниями цен на энергорынке из-за того, что Российская Федерация искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства газопровода "Северный поток-2".
Напомним, с 1 мая 2021 года газоснабжающие компании автоматически перевели клиентов на годовые тарифные планы. 25 апреля газопоставщики опубликовали цены на газ для населения, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Они колеблются от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.