"Нафтогаз" в огне: россияне ударили по объектам в двух областях

Пожар после атаки на объект «Нафтогаза»

Российские войска в течение суток нанесли серию ударов по объектам «Группы Нафтогаз" на востоке Украины. Инфраструктура испытала существенные повреждения, возникли пожары.

Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

Под вражескими ударами оказались объекты нефтегазовой инфраструктуры в Харьковской и Сумской областях. Один из объектов на Сумщине россияне атаковали повторно — через несколько часов после первого удара.

Зафиксированы значительные разрушения, на местах возникли пожары.

Оккупанты почти непрерывно обстреливают нефтегазовую инфраструктуру Харьковщины, Сумщины, Полтавщины и Днепропетровщины. Ситуация остается сложной.

Напомним, 23 мая российская армия атаковала объекты «Нафтогаза» в Харьковской и Полтавской областях: были зафиксированы серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары. Персонал успели эвакуировать, жертв нет.

К слову, в ночь на 29 мая РФ атаковала и частично разрушила биоэнергетическую ТЭС в Иванкове Киевской области. По словам основателя «Биогазэнерго» Алексея Бутенко, объект, в который было инвестировано 40 млн долл., получил существенные повреждения, однако компания планирует его восстановить после оценки ущерба. Станция мощностью 19 МВт является одной из крупнейших в Восточной Европе.

