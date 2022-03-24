"Нафтогаз" заключил первый договор с "Николаевской ТЭЦ" на поставку газа по 7 гривен

"Нафтогаз" заключил первый договор с "Николаевской ТЭЦ" на поставку газа по 7 гривен

ТЭЦ и ТЭС будут получать газ по льготной цене до 30 апреля включительно.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" подписала договор на поставку газа с "Николаевской ТЭЦ" в рамках механизма возложения специальных обязательств в соответствии с постановлением правительства №298 от 16 марта.

ТЭЦ и ТЭС до 30 апреля будут включительно получать газ по цене 7,08 тыс. грн/тыс. куб м (с НДС за 1 тыс. куб. м).

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Telegram.

В компании также сообщили, что продолжается подготовка документов по АО "Херсонская ТЭЦ-5", ООО "Сумытеплоэнерго", ООО "Фирма "ТЕХНОВА", КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5", которые также определены Минэнерго для получения газа в режиме ПСО.

Напомним, Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это будет технически возможно.

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