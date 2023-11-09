Наглая Россия со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине — США в ООН

Представитель США заявил, что Россия ответственна за войну в Украине и гибель людей.

Попытки российских захватчиков силой изменить международно признанные границы представляют угрозу не только Украине, но и другим странам.

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Такое мнение высказал заместитель постоянного представителя США при ООН посол Роберт Вуд на заседании Совбеза ООН.

"Наглые попытки России перекроить границы силой в ее тщетных попытках вернуться к своему имперскому прошлому ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность каждой страны", — сказал Вуд.

Представитель Соединенных Штатов напомнил, что Россия целенаправленно обстреливает украинскую энергетическую инфраструктуру в холодное и темное время года, чтобы лишить мирных украинцев света и тепла.

Кроме того, строй напомнил, что российские руководители неоднократно угрожали использовать ядерное оружие, что показывает "угрозу, которую Россия представляет для международного мира и безопасности".

Он заявил, что изменение международных границ не должно происходить с помощью военной агрессии, и только Россия ответственна за войну в Украине и гибель людей.

"Мы снова призываем РФ прекратить агрессивную войну и нарушение Устава ООН и немедленно вывести свои войска", — заключил речь Роберт Вуд.

Напомним, ранее сообщалось, что российские террористы атаковали грузовое судно под флагом Либерии в порту Одессы.

Кроме того, мы ранее информировали, что комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал большинством голосов двухпартийный законопроект об использовании российских активов для помощи Украине.

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