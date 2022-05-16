"Наглость эпизода поразила": в Киеве полиция задержала группу валютных мошенников, укравших около 250 тысяч долларов

В Киеве стражи порядка задержали группу валютных мошенников. На их счету около 10 эпизодов преступлений, в ходе которых они нанесли ущерб потерпевшим на сумму около 250 тысяч долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Как стало известно, подозреваемые в преступлении заранее разделили роли. Организатор преступной схемы планировал действия подельников и координировал их. Диспетчер размещала объявления об обмене валюты с выгодным для клиента курсом на одном из известных сайтов и отвечала на звонки.
Когда появлялся желающий обменять значительную сумму денег, женщина умело разъясняла, что для VIP клиентов услуги предоставляются с выездом в удобное для них место. В дальнейшем так называемый "кассир" подъезжал к потерпевшему, в авто обменивал иностранную валюту, а вручал упакованные сувенирные гривны.
"В дни активных боевых действий в Киеве злоумышленники прекратили свою работу, однако впоследствии вернулись в столицу. Трое подельников постоянно перемещались из одного региона в другой, меняли телефоны и места жительства, что затрудняло документирование мошеннических действий. Нами был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, поэтому благодаря слаженной и кропотливой работе оперативников и следователей столичного главка, районных управлений полиции, все члены группировки задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это двое киевлян 1979 и 1986 годов рождения, и киевлянка 1983 года рождения", — рассказал начальник управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киеве Сергей Махно.
В то же время в поле зрения правоохранителей подозреваемые попали еще до начала войны. Задержали же "кассира" 12 мая на бульваре Леси Украинки во время очередной мошеннической схемы.
"Наглость последнего эпизода поразила – мошенники обманули почти на 25 000 долларов США священнослужителя, прибывшего в столицу из иностранного государства с волонтерской миссией и предоставлением гуманитарной и материальной помощи защитникам Украины. Аферист был задержан на месте совершения преступления и в ходе неотложных следственных действий изъяты деньги, мобильные телефоны, сумка с сувенирными деньгами. На счету злоумышленников около десяти эпизодов преступной деятельности. Своими действиями мошенники нанесли потерпевшим ущерб на сумму около 250 тысяч долларов", — отметил Сергей Махно.
Подозреваемым грозит двенадцать лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Запорожье украинские защитники ведут активную маневренную оборону и наносят контрударов.
Читайте также:
- "Немного покоцана и пахнет": ВСУ "затрофеили" БМП оккупантов
- Кулеба приехал в Брюссель: обсудит шестой пакет санкций и членство Украины в ЕС
- Довевались: на Херсонщине и Николаевской области оккупанты укрепляют свои позиции и не идут в наступление