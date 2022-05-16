"Наглость эпизода поразила": в Киеве полиция задержала группу валютных мошенников, укравших около 250 тысяч долларов

В Киеве стражи порядка задержали группу валютных мошенников. На их счету около 10 эпизодов преступлений, в ходе которых они нанесли ущерб потерпевшим на сумму около 250 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Как стало известно, подозреваемые в преступлении заранее разделили роли. Организатор преступной схемы планировал действия подельников и координировал их. Диспетчер размещала объявления об обмене валюты с выгодным для клиента курсом на одном из известных сайтов и отвечала на звонки.

Также читайте Во Львовской области задержали главного врача, который продавал мужчинам справки для выезда за границу

Когда появлялся желающий обменять значительную сумму денег, женщина умело разъясняла, что для VIP клиентов услуги предоставляются с выездом в удобное для них место. В дальнейшем так называемый "кассир" подъезжал к потерпевшему, в авто обменивал иностранную валюту, а вручал упакованные сувенирные гривны.

"В дни активных боевых действий в Киеве злоумышленники прекратили свою работу, однако впоследствии вернулись в столицу. Трое подельников постоянно перемещались из одного региона в другой, меняли телефоны и места жительства, что затрудняло документирование мошеннических действий. Нами был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, поэтому благодаря слаженной и кропотливой работе оперативников и следователей столичного главка, районных управлений полиции, все члены группировки задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это двое киевлян 1979 и 1986 годов рождения, и киевлянка 1983 года рождения", — рассказал начальник управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киеве Сергей Махно.

В то же время в поле зрения правоохранителей подозреваемые попали еще до начала войны. Задержали же "кассира" 12 мая на бульваре Леси Украинки во время очередной мошеннической схемы.

"Наглость последнего эпизода поразила – мошенники обманули почти на 25 000 долларов США священнослужителя, прибывшего в столицу из иностранного государства с волонтерской миссией и предоставлением гуманитарной и материальной помощи защитникам Украины. Аферист был задержан на месте совершения преступления и в ходе неотложных следственных действий изъяты деньги, мобильные телефоны, сумка с сувенирными деньгами. На счету злоумышленников около десяти эпизодов преступной деятельности. Своими действиями мошенники нанесли потерпевшим ущерб на сумму около 250 тысяч долларов", — отметил Сергей Махно.

Подозреваемым грозит двенадцать лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Запорожье украинские защитники ведут активную маневренную оборону и наносят контрударов.

Читайте также: