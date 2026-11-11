Наглотался таблеток из-за смартфона: на Днепропетровщине 12-летний мальчик попал в больницу

Школьник наглотался таблеток из-за смартфона / © Unsplash

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На Никопольщине Днепропетровской области 12-летний мальчик принял чрезмерное количество медикаментов. Ребенок был госпитализирован в больницу. Накануне в семье возник конфликт из-за ограничения использования смартфона.

Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре экстренной медицины.

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По предварительной информации, после конфликта мальчик принял избыточное количество медикаментов. Мать ребенка сразу вызвала скорую помощь.

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По прибытии бригада оперативно оценила состояние мальчика, предоставила необходимую помощь и госпитализировала его в детскую больницу.

Медики призывают родителей быть внимательными к эмоциональному состоянию детей, не игнорировать резкие изменения в поведении и тревожных выражениях. В случае подозрения на передозировку медикаментами нужно немедленно звонить по телефону 103, сообщить медикам название препаратов, их количество и дозировку, а также ориентировочное время приема, сохранить упаковки и блистеры от лекарств. Нельзя вызывать рвоту и давать ребенку пищу, напитки или другие препараты без указания врачей.

Напомним, что во Львове врачам удалось спасти 7-летнего мальчика, мозг которого пробил тормозной диск от грузовика. Металлическая конструкция оторвала часть черепа, повредила ткань и оболочку головного мозга. Ребенок почти месяц был в реанимации, перенес еще несколько операций.

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