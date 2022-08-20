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"Наглый" беспилотник приземлился прямо на штаб флота в Севастополе — у оккупантов паника

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"Наглый" беспилотник приземлился прямо на штаб флота в Севастополе — у оккупантов паника

Фото: ТСН.ua

В последние несколько дней в аннексированном Кремлем Крыму не прекращается "хлопок".

В субботу, 20 августа, появилась информация, что на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе прилетел беспилотник.

Об этом заявил "губернатор" города Михаил Развожаев, а также крымские Telegram-каналы.

По его словам, беспилотник сбить не удалось, хотя над бухтой "работали стрелковым оружием".

© Фото из открытых источников
Фото: Фото из открытых источников

"К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", — сообщил "губернатор".

Отмечается, что штаб Черноморского флота РФ оцепила полиция. "Власть" Крыма просит жителей города не выходить из домов.

Как сообщалось, "хлопковый" сезон продолжается в Крыму. Лишь к вечеру, 19 августа, на западе и юге временно оккупированного полуострова российские туристы и местные снова слышали серию громких звуков. В частности, громкие звуки разрывали в Севастополе, где местные говорили о ПВО. Вспышки в небе также были зафиксированы и у курортной Евпатории над селом Заозерное.

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